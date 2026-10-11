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Аргументы и Факты

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Львов в огне, запад Украины охватила паника: главная новость СВО 11 октября

Львов в огне, запад Украины охватила паника: главная новость СВО 11 октября

Западные регионы Украины, которые еще недавно считались глубоким тылом, охватила настоящая паника. Реактивные российские беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова.

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