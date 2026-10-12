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Царьград

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Самарчанка оштрафована на 100 тысяч рублей за взлом аккаунтов

Самарчанка оштрафована на 100 тысяч рублей за взлом аккаунтов

Суд в Самаре признал 19-летнюю местную жительницу виновной в неправомерном доступе к аккаунтам в мессенджере и легализации преступных доходов, назначив ей штраф в 100 тысяч рублей.

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