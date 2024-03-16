Выборы Президента РФ в этом году совпали с Масленицей, самым известным славянским праздником, который символизирует не только приход весны, но и торжество всего живого вокруг.
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Выборы Президента РФ в этом году совпали с Масленицей, самым известным славянским праздником, который символизирует не только приход весны, но и торжество всего живого вокруг.