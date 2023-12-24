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Шесть стран ЕС отказались давать Украине гарантии безопасности

Шесть стран ЕС отказались давать Украине гарантии безопасности

В Киеве заявляли, что к декларации присоединились более 30 стран.фото: pixabay.com/Reiseblogger--> Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал европейские страны, отказавшиеся поддержать декларацию о гарантиях безопасности для Киева.

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