Шесть стран ЕС отказались давать Украине гарантии безопасности

В Киеве заявляли, что к декларации присоединились более 30 стран.фото: pixabay.com/Reiseblogger--> Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал европейские страны, отказавшиеся поддержать декларацию о гарантиях безопасности для Киева.
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