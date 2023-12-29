Гений про злодейства Все-таки наша Ксюша и правда агент под прикрытием. Зря я ее прелестной ругала! И вы меня не остановили.
Ксюша под прикрытием: санитарка шоу-бизнеса
Комментарии
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Интеллектуал Неомаргинал
Про собачку все правильно, неправильно о попе Гапоне. скорее всего он нормальный священник, попавший под влияние Собчачков, с особой нарусовской родословной или понявший трагедию 5-го года.
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5 час.
Ирина Быкова
Профессиональная провокаторша манипулирует доверчивыми и глупыми "звездами" шоу бизнеса. Дураки на чужих ошибках не учатся, а умные к этой аморальной "крестнице" и близко не подойдут.
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2 час.
Tania Еременко
Ай-да Ксюха, вместе с подружкой подставили всех гламурняков-дружков.))))) Сама-то давно такая, что не словами сказать, ни пером описАть...))))(((( Позорница.
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2 час.
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