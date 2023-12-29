Ксюша под прикрытием: санитарка шоу-бизнеса

Интеллектуал Неомаргинал Про собачку все правильно, неправильно о попе Гапоне. скорее всего он нормальный священник, попавший под влияние Собчачков, с особой нарусовской родословной или понявший трагедию 5-го года.

Ирина Быкова Профессиональная провокаторша манипулирует доверчивыми и глупыми "звездами" шоу бизнеса. Дураки на чужих ошибках не учатся, а умные к этой аморальной "крестнице" и близко не подойдут.