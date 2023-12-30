Почему Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января: история любимого праздника Денис СерёгинВсе мы привыкли к тому, что встречаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, создавая особенную атмосферу и подготавливаясь к этому моменту с особым волнением.