Почему Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января: история любимого праздника Денис СерёгинВсе мы привыкли к тому, что встречаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, создавая особенную атмосферу и подготавливаясь к этому моменту с особым волнением.
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