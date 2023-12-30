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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Почему Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января: история любимого праздника

Почему Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января: история любимого праздника

Почему Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января: история любимого праздника Денис СерёгинВсе мы привыкли к тому, что встречаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, создавая особенную атмосферу и подготавливаясь к этому моменту с особым волнением.

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