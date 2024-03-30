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Мировое обозрение

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Важная помощь бойцам, наступающим у Авдеевки и Артёмовска, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь бойцам, наступающим у Авдеевки и Артёмовска, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь бойцам, наступающим у Авдеевки и Артёмовска, от читателей «Русской Весны». Спецназ «Отважных» и рязанский десант благодарят наших читателей за тепловизор, мультитулы, масксети и лопаты, а также отдельно за плащи — «Союз женщин России», за антитепловизионные накидки — группу «Zамаскируем СВОих»  из Краснознаменска, за ночной бинокль — Виталия из Тушино, за зарядное для акб — Незримого спутника, за пауэрбанки — Вадима с Приморья, за лопасти на Мавик и хвостовики на мины — Технофронт «Русской весны», за усилитель сигнала для БпЛА — Андрея и Светлану из Москвы.

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