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В 2024 году суды Курской области не рассматривали коллективные иски с социально значимыми требованиями

<p style="text-align:justify"><strong>На пресс-конференции председатель Курского областного суда Олег Кравченко рассказал, что апелляций по коллективным гражданским делам, которые затрагивали бы какие-либо социально значимые требования, у них не встречались.

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