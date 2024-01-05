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Том Аспиналл: «В последний раз, когда Стипе Миочич победил, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2»

«В последний раз, когда Стипе Миочич побеждал, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2. Теперь он будет драться за бесспорный титул в тяжелом весе, опережая меня, временного и действующего чемпиона, занимающего первое место в мире.

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