Бизнесмен Михаил Демурия: «Спецоперация – это освободительная операция, которая позволит Украине самостоятельно развиваться»

Специальная военная операция на территории Украины, о которой утром 24 февраля сообщил президент России Владимир Путин, - это освободительная операция, которая позволит Украине развиваться самостоятельно.
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