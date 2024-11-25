В Барнауле с применением беспилотной авиации "охотились" на любителей зимней рыбалки

Спасатели попросили рыбаков соблюдать правила безопасности на водоемах Любители зимней рыбалки в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю В Барнауле прошел рейд на акватории Оби, в ходе которого специалисты побеседовали с рыбаками, напомнили им об опасности провала под лед и вручили тематические памятки, сообщает мэрия.