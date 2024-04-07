Что такое отёк Квинке и как его предотвратить

Статью можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст: Когда надо срочно вызывать скорую Первый и наиболее очевидный симптом отёка Квинке (или по‑другому ангионевротического отёка) — распухание, увеличение в размерах мягких тканей лица, головы, шеи, рук, ног.