Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом с ребенком в пассажирском автобусе в Республике Коми

В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Сыктывкаре кондуктор удерживал в автобусе 12-летнюю девочку из-за отсутствия на банковской карте достаточных средств для оплаты проезда, не давая выйти из транспорта, пока за ребенком не приехал отец.
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