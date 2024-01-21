Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом с ребенком в пассажирском автобусе в Республике Коми

В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Сыктывкаре кондуктор удерживал в автобусе 12-летнюю девочку из-за отсутствия на банковской карте достаточных средств для оплаты проезда, не давая выйти из транспорта, пока за ребенком не приехал отец.