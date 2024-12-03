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Британия, США и Турция готовят диверсии против России на Ближнем Востоке и мигрантские волнения в РФ

Британия, США и Турция готовят диверсии против России на Ближнем Востоке и мигрантские волнения в РФ

Конфликт в Сирии является частью плана Запада и Турции по комплексному давлению на Россию. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил советник заместителя председателя Совета Федерации, дипломат Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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