Депутат Ивлев: Боевиков РДК* вооружает Киев на деньги США и НАТО

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил РИА Новости, что боевиков РДК («Русский добровольческий корпус»)* тренирует и финансирует киевский режим, используя при этом деньги НАТО и США.
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