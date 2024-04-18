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Депутат Ивлев: Боевиков РДК* вооружает Киев на деньги США и НАТО

Депутат Ивлев: Боевиков РДК* вооружает Киев на деньги США и НАТО

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил РИА Новости, что боевиков РДК («Русский добровольческий корпус»)* тренирует и финансирует киевский режим, используя при этом деньги НАТО и США.

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Комментарии
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петр кузнецов
ну так объявляйте эти государства пособниками терроризма ,пусть все знают кто есть кто...
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