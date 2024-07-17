Kyodo: Токио передаст Киеву 3,3 млрд долларов за счет доходов с активов РФ

Япония близка к тому, чтобы выделить Украине помощь в размере 3,3 млрд долларов (5,2 триллиона иен) из доходов, полученных от замороженных активов России, сообщает агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.
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