Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Таиланде и сократил отставание от Баньяи

Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Таиланде и сократил отставание от БаньяиGold & Goose / Red Bull Content PoolГонщик частной команды Pramac Ducati Хорхе Мартин одержал четвертую победу в сезоне и пятую в премьер-классе MotoGP, выиграв Гран При Таиланда.
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