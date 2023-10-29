Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Таиланде и сократил отставание от Баньяи

Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Таиланде и сократил отставание от БаньяиGold & Goose / Red Bull Content PoolГонщик частной команды Pramac Ducati Хорхе Мартин одержал четвертую победу в сезоне и пятую в премьер-классе MotoGP, выиграв Гран При Таиланда.