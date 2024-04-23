На востоке Тайваня была зарегистрирована новая серия сильных подземных тол...

На востоке Тайваня была зарегистрирована новая серия сильных подземных толчковТретьего апреля в окрестностях Хуаляня на востоке Тайваня произошло сильнейшее за предыдущие 25 лет землетрясение магнитудой 7,2 балла, но статистика подобных явлений говорит о неизбежности повторения толчков меньшей магнитуды, и они наблюдались в этой местности как в понедельник, так и утром во вторник.
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