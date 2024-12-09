Петербуржец ударом ноги разорвал яичко оппоненту в пьяной драке. Товарищи днем 7 декабря вместе распивали спиртное в Новом Девяткино.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Петербуржец ударом ноги разорвал яичко оппоненту в пьяной драке. Товарищи днем 7 декабря вместе распивали спиртное в Новом Девяткино.