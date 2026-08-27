Только за один месяц в 10 регионах разместили тендеры почти на 320 миллионов рублей для защиты подстанций, ТЭЦ и водоканалов от атак дронов

Предприятия хотят использовать РЭБ, антидроновые сетки, металлоконструкции и бетонные укрытияРоссийские предприятия в 10 регионах только за август выставили тендеры как минимум на 319,5 миллиона рублей для защиты объектов ЖКХ от атак беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «От этих фильмов у всех уже мозги набекрень»: Николай Бурляев заявил о стремительном обеднении российской культуры
- «Фейковые вбросы» оказались бюджетом: почему послевыборная неделя ошеломила россиян
- Лапина могут не любить, но будут молчать из-за партийной дисциплины. Эксперты рассудили, как у генерала сложится карьера в Госдуме
Свежие комментарии