Только за один месяц в 10 регионах разместили тендеры почти на 320 миллионов рублей для защиты подстанций, ТЭЦ и водоканалов от атак дронов

Предприятия хотят использовать РЭБ, антидроновые сетки, металлоконструкции и бетонные укрытияРоссийские предприятия в 10 регионах только за август выставили тендеры как минимум на 319,5 миллиона рублей для защиты объектов ЖКХ от атак беспилотников.