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Daily Storm

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Только за один месяц в 10 регионах разместили тендеры почти на 320 миллионов рублей для защиты подстанций, ТЭЦ и водоканалов от атак дронов

Только за один месяц в 10 регионах разместили тендеры почти на 320 миллионов рублей для защиты подстанций, ТЭЦ и водоканалов от атак дронов

Предприятия хотят использовать РЭБ, антидроновые сетки, металлоконструкции и бетонные укрытияРоссийские предприятия в 10 регионах только за август выставили тендеры как минимум на 319,5 миллиона рублей для защиты объектов ЖКХ от атак беспилотников.

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