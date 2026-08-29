РИА: российские военные уничтожили боевиков "Азова" и "Скалы" в Анновке в ДНР

Украинские националисты из «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Скалы» были уничтожены при освобождении Анновки в Донецкой народной республике (ДНР).
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