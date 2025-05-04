В Казанском районе Тюменской области сотрудники полиции продолжают нести службу в зоне подтоплений

На участке автодороги село Казанское – деревня М. Яркий в связи с подтоплением дорожного полотна выставлены запрещающие дорожные знаки и барьерное ограждение движения транспорта.
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