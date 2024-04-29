РИА Новости: Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

Украинские власти пересмотрели параметры отступления от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, соответствующее письменное заявление о пересмотре в Совет Европы подано Киевом в начале апреля.