В Ленобласти лесоруба насмерть придавило упавшим деревом. Как стало известно Мойке78, инцидент произошел вечером 14 декабря в паре километров от железнодорожной станции Назия.
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В Ленобласти лесоруба насмерть придавило упавшим деревом. Как стало известно Мойке78, инцидент произошел вечером 14 декабря в паре километров от железнодорожной станции Назия.