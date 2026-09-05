Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Народный артист Российской Федерации» певцу, композитору Михаилу Захаровичу Шуфутинскому 3 сентября.
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Шуфутинский родился в 1948 году, а не в 1984-м.
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