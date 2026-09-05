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Регионы России

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Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России

Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Народный артист Российской Федерации» певцу, композитору Михаилу Захаровичу Шуфутинскому 3 сентября.

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