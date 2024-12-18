Министерство сельского хозяйства выступило с разъяснениями после разговора с фермерами

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности (MAIA) провело заседание с представителями Ассоциации «Сила фермеров», на котором обсуждались требования аграриев и меры поддержки сельскохозяйственного сектора.
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