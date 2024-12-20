Суд арестовал подозреваемого в убийстве генерала Кириллова уроженца Узбекистана

Ахмаджон Курбонов признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.Басманный районный суд 19 декабря на два месяца отправил в СИЗО уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова, которого обвиняют в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.