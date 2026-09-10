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На 2 кг раков беру 5 л воды и много укропа: этот старый способ до сих пор выигрывает у модных маринадов

На 2 кг раков беру 5 л воды и много укропа: этот старый способ до сих пор выигрывает у модных маринадов

Классический рецепт варки раков десятилетиями остается вне конкуренции. Правда, многие о нем забывают в погоне за модными идеями.

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