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Забайкальцы успешно выступили на спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге и Якутии

Забайкальцы успешно выступили на спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге и Якутии

Спортсмены из Забайкальского края продолжают успешно выступать на различных соревнованиях. На недавнем Кубке России по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге они завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

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