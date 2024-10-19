Сургутнефтегаз предупреждает о мошенниках, выступающих от имени компании Злоумышленники рассылают письма по электронным почтам с предложением о покупке топлива и других нефтепродуктов.
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Сургутнефтегаз предупреждает о мошенниках, выступающих от имени компании Злоумышленники рассылают письма по электронным почтам с предложением о покупке топлива и других нефтепродуктов.
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