Как заявил журналистам в понедельник, 26 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ЦРУ еще до 2014 года активно работали на Украине, в частности занимались вербовкой и подготовкой граждан к подрывной деятельности против России.
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