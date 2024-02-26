Как заявил журналистам в понедельник, 26 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ЦРУ еще до 2014 года активно работали на Украине, в частности занимались вербовкой и подготовкой граждан к подрывной деятельности против России.