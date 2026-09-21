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Психиатр Рудковский предупредил о тяжелых последствиях попыток заглушить бессонницу алкоголем и энергетиками

Психиатр Рудковский предупредил о тяжелых последствиях попыток заглушить бессонницу алкоголем и энергетиками

МОСКВА, 21 сентября, Федералпресс. Привычка бодриться энергетическими напитками при дефиците сна, а затем засыпать под действием спиртного или случайных таблеток может спровоцировать острый срыв нервной системы.

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