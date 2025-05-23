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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»

— С европейцами отношения прервались? С тем же Румменигге? — Нормально общаемся. Как и с Лапортой. Поздравлял его недавно с победой над «Реалом».

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