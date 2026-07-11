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Тимо Глок: «На мой взгляд, столкновение Антонелли и Расселла – это вопрос времени»

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок поделился мнением о том, чего стоит ждать от борьбы за чемпионский титул, в которой на данный момент участвуют два гонщика «Мерседеса», а также Льюис Хэмилтон .

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