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Скрепа, "спасибо" и чай: Что дарили Путину в Сибири и что дарил он сам

Скрепа, "спасибо" и чай: Что дарили Путину в Сибири и что дарил он сам

7 октября 2022 года президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. "Царьград Новосибирск" сделал подборку самых интересных подарков, которые в разные годы дарили главе государства жители Новосибирской области и соседних регионов Сибири.

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