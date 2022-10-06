Скрепа, "спасибо" и чай: Что дарили Путину в Сибири и что дарил он сам

7 октября 2022 года президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. "Царьград Новосибирск" сделал подборку самых интересных подарков, которые в разные годы дарили главе государства жители Новосибирской области и соседних регионов Сибири.
7 октября 2022 года президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. "Царьград Новосибирск" сделал подборку самых интересных подарков, которые в разные годы дарили главе государства жители Новосибирской области и соседних регионов Сибири.
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