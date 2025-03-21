Караван трамваев из Западного депо: люди в Краснодаре возмущены дорожным коллапсом

Жители города активно делятся информацией о необычном движении трамваев из Западного депо. Вместо привычного интервального движения, трамваи следуют один за другим, образуя своеобразный "караван", что существенно замедляет их скорость.
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