Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки

По словам командира разведывательного подразделения с позывным Галёк, бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ получили от сдавшихся в плен солдат украинской армии в районе Беловод под Сумами незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2.