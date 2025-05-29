Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки

По словам командира разведывательного подразделения с позывным Галёк, бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ получили от сдавшихся в плен солдат украинской армии в районе Беловод под Сумами незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2.
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