Происшествия

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В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении около 500 граммов гашиша

В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении около 500 граммов гашиша

Сотрудниками патрульной постовой службы полиции УМВД России по г.о. Подольск вблизи одного из домов на улице Индустриальной задержан 26-летний москвич, подозреваемый в хранении наркотиков.

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