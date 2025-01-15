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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские в Рождество помогли гражданам, застрявшим на трассе из-за прокола колёс

В Оренбургской области полицейские в Рождество помогли гражданам, застрявшим на трассе из-за прокола колёс

В Оренбургской области 7 января текущего года поздним вечером сотрудники ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Октябрьскому району лейтенанты полиции Александр Гладышев и Акылжан Нурмухамедов находились на маршруте патрулирования и неподалёку от села Первое Имангулово на обочине федеральной дороги заметили автомобиль «Нива» с включёнными аварийными сигналами и спущенным колесом.

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