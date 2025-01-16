Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроновод раскрыл, что беспилотники могут распознавать номера машин ВСУ

Дроновод раскрыл, что беспилотники могут распознавать номера машин ВСУ

Разведывательный беспилотник ZALA оснащен качественной камерой, способной распознавать номера автомобилей противника, рассказал корреспонденту «Звезды» Олегу Калинобродскому оператор БПЛА с позывным Близнец.

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