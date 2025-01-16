Дроновод раскрыл, что беспилотники могут распознавать номера машин ВСУ

Разведывательный беспилотник ZALA оснащен качественной камерой, способной распознавать номера автомобилей противника, рассказал корреспонденту «Звезды» Олегу Калинобродскому оператор БПЛА с позывным Близнец.
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