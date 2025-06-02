Юбилей Байконура: самые любопытные факты о легендарном космодроме

2 июня 2025 года космодром Байконур отметил знаменательную дату — 70 лет со дня создания. За это время космический комплекс стал площадкой для множества исторических событий, но детали об истории самого космодрома не так широко известны общественности.
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