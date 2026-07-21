На особый спецрежим заправки переводят транспорт экстренных служб в Тобольске

ТОБОЛЬСК, 21 июля, ФедералПресс. Дефицит бензина потребовал ввести спецрежим заправки в Тобольске. Такое решение принято местной администрацией в условиях перебоев с топливом и очередями на АЗС – подробности далее.
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