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Берл Лазару либо молчать, либо саморазоблачаться

Берл Лазару либо молчать, либо саморазоблачаться

Ничего не ответит главный раввин России телеведущему Соловьёву  Даже телеведущий Владимир Соловьёв не выдержал по поводу откровенных нацистских человеконенавистнических идей, высказываемых «духовными авторитетами» в Израиле.

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