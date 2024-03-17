Берл Лазару либо молчать, либо саморазоблачаться

Ничего не ответит главный раввин России телеведущему Соловьёву Даже телеведущий Владимир Соловьёв не выдержал по поводу откровенных нацистских человеконенавистнических идей, высказываемых «духовными авторитетами» в Израиле.
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