Зачем Россия отдала Калифорнию американцам

Зима 1805-1806 годов для русских колонистов на Аляске выдалась холодной и голодной. Тогда для решения продовольственной проблемы руководство Российско-американской компании (РАК) задумало установить прочные торговые отношения с принадлежащей Испании Калифорнией.
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