В Хабаровске наркосбытчик приговорен к длительному сроку лишения свободы

Весной нынешнего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, 34-летний житель Кировского района может быть причастен к распространению наркотиков на территории краевого центра.
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