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Царьград

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МЧС предупредило о заморозках до –1 °С в Подмосковье

МЧС предупредило о заморозках до –1 °С в Подмосковье

В ночь на 17 сентября в Московской области ожидается похолодание до –1 °С, из-за чего спасатели предупреждают о повышенном риске техногенных пожаров.

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