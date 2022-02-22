Мокрый снег и гололедица покроют улицы Петербурга 22 февраля

На погоду будет влиять циклон «Франклин». Во вторник, 22 февраля, на погодные условия в городе на Неве будет влиять центральная часть североатлантического циклона «Франклин» — небо затянут облака, выпадет мокрый снег, местами переходящий в дождь.
На погоду будет влиять циклон «Франклин». Во вторник, 22 февраля, на погодные условия в городе на Неве будет влиять центральная часть североатлантического циклона «Франклин» — небо затянут облака, выпадет мокрый снег, местами переходящий в дождь.
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