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Мокрый снег и гололедица покроют улицы Петербурга 22 февраля

На погоду будет влиять циклон «Франклин». Во вторник, 22 февраля, на погодные условия в городе на Неве будет влиять центральная часть североатлантического циклона «Франклин» — небо затянут облака, выпадет мокрый снег, местами переходящий в дождь.

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