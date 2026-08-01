Центробанк изменил правила ОСАГО: новые условия возврата средств

С 1 августа в России начали действовать новые правила ОСАГО. Центробанк утвердил изменения, касающиеся возврата части стоимости полиса, порядка выплат по европротоколу и документов для супругов погибших участников специальной военной операции.
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