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Царьград

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Центробанк изменил правила ОСАГО: новые условия возврата средств

Центробанк изменил правила ОСАГО: новые условия возврата средств

С 1 августа в России начали действовать новые правила ОСАГО. Центробанк утвердил изменения, касающиеся возврата части стоимости полиса, порядка выплат по европротоколу и документов для супругов погибших участников специальной военной операции.

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