Картина «Meadow» Паулы Рего может установить рекорд на аукционе Sotheby’s. Первоначальная оценка составляет около 3 миллионов фунтов стерлингов, поскольку работа Рего о гендере и абортах находит новую аудиторию, сообщает The Guardian.
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