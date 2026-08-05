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Новые командующие в зоне СВО и глава беспилотных войск: Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны

Новые командующие в зоне СВО и глава беспилотных войск: Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны

Президент РФ Владимир Путин провёл серию кадровых назначений в руководстве Минобороны. Изменения коснулись руководства служб тыла, командования группировок войск «Центр» и «Восток», а также формирующихся войск беспилотных систем.

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