Новые командующие в зоне СВО и глава беспилотных войск: Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны

Президент РФ Владимир Путин провёл серию кадровых назначений в руководстве Минобороны. Изменения коснулись руководства служб тыла, командования группировок войск «Центр» и «Восток», а также формирующихся войск беспилотных систем.
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